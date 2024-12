Media: załoga polskiego statku "Jawor" wróci do kraju

Na początku października 20-osobowa załoga polskiego statku "Jawor" odkryła na pokładzie niemal pół tony kokainy. Do zdarzenia doszło podczas oczekiwania jednostki na wejście do brazylijskiego portu Sao Luis, dokąd masowiec z floty Polskiej Żeglugi Morskiej przypłynął po załadunek soi.

Paczki ważące po około 40 kilogramów każda, łącznie zawierające blisko 500 kg kokainy, były ukryte w tzw. void space. To rodzaj zamkniętego pomieszczenia technicznego, zabezpieczonego za pomocą śrub motylkowych. Znajduje się ono w pobliżu nadbudówki statku, na której szczycie, na wysokości kilku pięter, zlokalizowany jest mostek kapitański. Nocą na mostku wachtę pełni zazwyczaj jedna osoba, a z takiej wysokości trudno dostrzec jakiekolwiek ruchy w okolicy włazu, szczególnie po zmroku.

Załoga "Jawora" przypuszcza, że przestępcy wykorzystali ten moment, by podłożyć pakunki. Statek w tym czasie znajdował się na kotwicy na redzie portu Sao Luis w Brazylii.

Brazylijscy śledczy prowadzą postępowanie w tej sprawie w trybie utajnionym. Istniało ryzyko, iż przymusowy pobyt załogi w Brazylii mógłby zostać przedłużony nawet do kwietnia 2025 roku.

Port Sao Luis, do tej pory uważany za wolny od wpływów narkobiznesu, zaskoczył branżę morską. W przeciwieństwie do portów w Meksyku czy Kolumbii, nie był dotąd kojarzony z działalnością przemytniczą, co czyni obecne wydarzenia szczególnie niepokojącymi.