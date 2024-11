Polscy marynarze zatrzymani w Brazylii. Kokaina na statku "Jawor"

Na początku października na pokładzie odkryto prawie 500 kg kokainy . Brazylijscy śledczy podejrzewają, że załoga może być powiązana z przestępcami próbującymi przemycić narkotyki do Europy . RMF24 podaje, że działania śledczych są utajnione.



Zmiana kwalifikacji czynu oznacza, że 10 polskich marynarzy pozostanie w Brazylii co najmniej do stycznia. Jeśli do tego czasu nie zapadnie decyzja, ich pobyt może przedłużyć się o kolejne 90 dni.