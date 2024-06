Media: Prokuratura Krajowa zajęła się zawiadomieniem ws. Manowskiej

Zawiadomienie ws. Małgorzaty Manowskiej. Zajęła się nim PK

Sędziowie SN w piśmie do prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości Adama Bodnara wskazali, że mogło dojść do przestępstwa. Przy przyjęciu wypełnienia znamion przestępstwa przekroczenia uprawnień grozi jej do trzech lat pozbawienia wolności, a w przypadku poświadczenia nieprawdy co do okoliczności mających znaczenie prawne - od trzech miesięcy do pięciu lat.