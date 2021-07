Media: Orban inwigiluje dziennikarzy. Czy Polska też korzysta z Pegasusa?

Węgierski rząd miał uzyskać dostęp do telefonów dziennikarzy śledczych - donosi brytyjski "Guardian". Międzynarodowe śledztwo wskazuje, że do akcji Wiktora Orbana miał być użyty system Pegasus. - Na razie mamy doniesienia medialne o tym, jakoby rząd węgierski miałby kogoś inwigilować. Nie mamy dowodów na stole, więc trudno mi to komentować - mówił w programie "Tłit" Radosław Fogiel. Wicerzecznika PiS spytaliśmy także, czy izraelskie narzędzie do inwigilacji jest także używane przez polskie specsłużby. - Nie mam takich informacji. Ale nawet gdybym znał odpowiedź na to pytanie, to nie mógłbym jej udzielić, bo informowanie publiczne o metodach i działaniach służb jest nierozsądne. Jestem pewien jednej rzeczy: na pewno nie dochodzi do sytuacji, w których przepisy byłyby złamane.