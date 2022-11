Media komentują niemiecką pomoc dla Polski. "Bundeswehra ma niewiele"

Niemieckie media komentują chęć pomocy Polsce po tym, co stało się w Przewodowie. To, że minister obrony Christine Lambrecht chce pomóc Polsce w obronie powietrznej, jest naturalne po ostatnim incydencie w sąsiednim kraju. Jednak "Bundeswehra ma niewiele do zaoferowania w zakresie obrony przeciwlotniczej, bo sama niewiele ma" - pisze w komentarzu portal RND.