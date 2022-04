Media: Kanclerz Niemiec sam decyduje jakiej broni potrzebują Ukraińcy

To "kanclerz ocenia, co jest potrzebne Ukrainie, a co nie" - pisze dziennik "Welt". Ukraina stawia konkretne żądania w kwestii dostaw broni. Chciałaby, aby Niemcy dostarczyły m.in. 100 czołgów Marder. Dotąd to życzenie nie zostało spełnione.