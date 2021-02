Media bez wyboru. Włodzimierz Czarzasty o likwidacji TVP: nie można niszczyć z nienawiści

Włodzimierz Czarzasty odniósł się do słów polityka PiS Jarosława Sellina, który stwierdził, że protestują tylko te media, które wspierają opozycję. Lider Lewicy uważa, że takie podejście jest "prymitywną propagandą". Zarzucił również wiceministrowi kultury kłamstwo. Wicemarszałek Sejmu twierdzi, że podatek od reklam jest nieuczciwy, a rząd chce ograniczyć media w Polsce poza tymi publicznymi.

Podatek od reklamy. Włodzimierz Czarzasty: to śmierć dla wielu mediów

Polityk podkreślił w Polsat News, że wprowadzenie takiej daniny na lokalny rynek radiowy to śmierć dla wielu stacji, a PiS chce "dać mediom łupnia". Czarzasty zaproponował, aby media prywatne nie zapraszały przez tydzień polityków opcji rządzącej do swoich programów, aby pokazać "jak może wyglądać Polska bez 'pisowców' w telewizji". - Zobaczymy, jak się będą wtedy czuli, ciekawe co wtedy zrobią. Powiedzą w telewizji publicznej, że się pogniewali? - mówił.