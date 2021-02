Media bez wyboru. Piotr Zgorzelski o proteście: wyjdziemy z wami na ulice

Znaczna część prywatnych mediów w środę protestowała we wspólnej akcji "Media bez wyboru". To reakcja na planowany przez rząd projekt ustawy, której konsekwencją będzie wprowadzenie składki z tytułu reklamy internetowej i reklamy konwencjonalnej. Większość mediów - w tym Wirtualna Polska - w środę nie opublikowało swoich materiałów na znak protestu.

Media bez wyboru. Piotr Zgorzelski: wyjdziemy z wami na ulice, będziemy protestowali

O to odcięcie od większości mediów był pytany wicemarszałek Sejmu oraz polityk PSL Piotr Zgorzelski. - Strasznie się czułem. To dyspozycji mieliśmy tylko media publiczne, których misją jest szczucie Polaków na Polaków - przyznał na antenie Radia ZET.

Według niego "nie można odmówić rządzącym kreatywności". - Już kilkadziesiąt podatków, które zostały nałożone na Polaków, przedsiębiorców, instytucje – nazywają to albo daniną, albo jakąś opłatą solidarnościową. Teraz wymyślili składkę - mówił wicemarszałek Sejmu.

Na uwagę, że część pieniędzy ma trafić na wsparcie NFZ, Piotr Zgorzelski stwierdził, że jest to "bezczelne".

- Kiedy proponowaliśmy, żeby 2 mld złotych, które przeznaczono na szczucie Polaków na Polaków w TVP, przekazać na onkologię, to było wielkie larum - przypomniał polityk, dodając, że planowany podatek to "nie jest żadna danina, tylko próba ukręcenia łba wolnym mediom".

- Wszystkie kluby i koło parlamentarne, wszystkie ugrupowania opozycyjne powiedziały jednym głosem – non possumus. Nie ma zgody na to, żeby zawłaszczać jeszcze przestrzeń mediów i doprowadzić do madziaryzacji życia społecznego i publicznego - oświadczył polityk PSL.