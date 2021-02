Media bez wyboru. Mueller: to będzie obowiązywało także TVP

Media bez wyboru to protest branży medialnej, który objął znaczną część polskich wydawców. Media protestują przeciwko podatkowi od reklam, który rząd chce narzucić na branżę.

Media bez wyboru. Mueller: jesteśmy na etapie prekonsultacji

W środę 10 lutego stacje Polsat News i TVN przestały nadawać swoje programy. Do akcji włączyli się także wydawcy internetowi, w tym Wirtualna Polska. Wystosowano też list otwarty do polskiego rządu.

- Zacznijmy od tego, że jesteśmy na etapie prekonsultacji tego projektu, ustawy podatku od reklam. To opłata wprowadzona w wielu krajach UE. Giganci cyfrowi często unikają opodatkowania. Projekt ustawy zakłada, że teraz nie będzie to możliwe - mówił Piotr Mueller w TVP Info.

Media bez wyboru. Mueller: podatek dotknie też TVP

Jak zaznaczył, podatek od reklam będzie fundował m.in. działania Narodowego Funduszu Zdrowia. - To będzie obowiązywało też Telewizję Polską. To podatek solidarnościowy i będą nim objęci duzi gracze medialni - podkreślił rzecznik rządu.

- Zachęcam do rozmów w tym zakresie. To danina, która nie jest niczym nadzwyczajnym. Chcemy, by te pieniądze pomogły w walce z koronawirusem, a także wzmocniły nakład na kulturę - dodał Mueller.