Media: Areszt domowy dla szefów wywiadu zagranicznego rosyjskiej FSB

Brytyjski "The Times" przekazał w poniedziałek, że szef wywiadu zagranicznego rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) i jego zastępca trafili do aresztu domowego. Jak dodała prasa, świadczy to o rosnące wściekłości prezydenta Władimira Putina na służby specjalne z powodu wolno postępującej inwazji na Ukrainie.