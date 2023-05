McDonald’s ma duże kłopoty. 10-latki pracowały po nocach w USA

Jak podaje w komunikacie prasowym amerykański departament pracy, 10-latki były zatrudnione w jednej z restauracji w Lousiville, prowadzonej przez Bauer Food LLC. Dzieci m.in. przygotowywały i wydawały przez okienko dla samochodów jedzenie na wynos oraz sprzątały restaurację. Co gorsza, nie otrzymywały za to zapłaty, a czasami pracowały nawet na nocnych zmianach, do godziny 2.