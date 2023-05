Niesamowite odkrycie nad Bałtykiem. Egzotyczna niespodzianka

Krab z Atlantyku nad Bałtykiem

Około 200 metrów od molo Kruse zobaczył coś nietypowego. Był to martwy krab dryfujący na "dywanie" z alg. Mężczyzna od razu zauważył, że nie jest to zwykły skorupiak, jakiego można spotkać nad Bałtykiem. Ten był stosunkowo większy (na około 20 cm szerokości) i miał niebieskie kończyny. To Kalinek błękitny, nazywany krabem błękitnym lub niebieskim.