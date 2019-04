Mazurek krytycznie o deklaracji Koalicji Europejskiej: "Puste hasła i obietnice"

- Politycy PO czy Koalicji Europejskiej mówią wielkie słowa, zapowiadają wielkie cele, a kończy się tak, że w Parlamencie Europejskim głosują wbrew polskim interesom - powiedziała Beata Mazurek, rzeczniczka PiS.

W czwartek liderzy pięciu ugrupowań należących do Koalicji Obywatelskiej podpisali deklarację programową na wybory do Parlamentu Europejskiego. Do tego faktu odniosła się na konferencji prasowej Beata Mazurek, rzeczniczka PiS - informuje interia.pl za PAP. Europejskie zapowiedzi określiła jako "puste hasła i puste obietnice".