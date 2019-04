Koalicja Europejska zdradza wyborcze hasło: "Przyszłość Polski - wielki wybór"

"Przyszłość Polski - wielki wybór" - tak ma brzmieć wyborcze hasło Koalicji Europejskiej. Liderzy wchodzących w jej skład ugrupowań zaprezentowali także deklarację programową koalicji na nadchodzące wybory do PE.

- Idziemy do PE po to, by pieniądze europejskie znowu trafiły do Polski, a nie były rozdzielane na Nowogrodzkiej - stwierdził lider PO Grzegorz Schetyna otwierając konferencję Koalicji Europejskiej. - Idziemy po to, żeby pokazać, że można budować politykę opartą na zaufaniu. Można być jednością w różnorodności tak jak Koalicja Europejska.