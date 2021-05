Matura z matematyki 2021. Są już pierwsze komentarze

Matura z matematyki 2021. Jaki był poziom?

Jak co roku komentarze dotyczące oceny poziomu matury z matematyki są podzielone. Część internautów twierdzi, że matura była bardzo prosta.

"Piękna była ta maturka. W porównaniu do próbnej o niebo łatwiejsza" - pochwalił się jeden z internautów. "Ta matura z matematyki była prosta" - napisała maturzystka na Twitterze.

Natomiast jedna z internautek napisała: "nie oszukujmy się, ale jak ktoś jest słaby z matmy, to każdy arkusz będzie dla niego trudny".

Matura z matematyki 2021 bardzo trudna?

Niektórzy twierdzili, że matura z matematyki 2021 była trudniejsza niż ta w roku poprzednim. "Ta matura miała niby być prostsza niż w poprzednich latach, a wyszło na to, że nie dość, iż ta była trudniejsza od próbnej, to skupiała się w sumie tylko na funkcjach i geometrii, jak będę mieć 30 proc, to będzie cud" - czytamy wpis jednej z internautek zdających w tym roku egzamin dojrzałości.