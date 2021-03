Matura próbna 2021. Pandemia na egzaminie próbnym z matematyki

Matura próbna 2021. Pandemia również w treści zadania

Matura próbna 2021. Ścisły reżim

Podchodzący do próbnej matury uczniowie są zobowiązani do zakrywania ust i nosa maseczką aż do momentu zajęcia miejsca w sali, na której odbywa się egzamin. Twarz musi być również, gdy do maturzysty podchodzi nauczyciel, gdy wychodzi do toalety oraz po zakończeniu pracy przy wyjściu z sali. Uczniowie, którzy z powodów zdrowotnych nie mogą lub nie są w stanie zakryć ust i nosa mogą podejść do egzaminu w osobnym pomieszczeniu.