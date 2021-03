Matura próbna już dziś. Uczniowie zaczynają egzaminacyjny maraton

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi maseczką ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje w całej szkole z wyjątkiem sal, gdzie odbywa się egzamin próbny, po zajęciu miejsc przez uczniów. Dyrektor CKE Marcin Smolik apeluje do uczniów, żeby unikali gromadzenia się i rozmów przed i po teście. "Rozumiem, że wiele osób nie widziało się od kilku miesięcy, ale warto utrzymać dyscyplinę" - podkreślał Marcin Smolik.

Próbna matura 2021. Zasady i harmonogram egzaminów

Uczniowie muszą zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. W trakcie egzaminu uczeń ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, gdy wychodzi do toalety i wtedy, gdy kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali.