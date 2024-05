Matura 2024. Język polski. Ile trwa egzamin? Jak wygląda?

We wtorek 7 maja o godzinie 9:00 rozpocznie się pierwszy, tegoroczny egzamin maturalny. W pierwszej kolejności abiturienci zmierzą się z zadaniami z języka polskiego w części pisemnej na poziomie podstawowym. To jedyny egzamin zaplanowany na dziś. Ile czasu przewidziano na jego rozwiązanie? Co będzie na maturze z polskiego?