Matura 2024. Jak wygląda egzamin ustny z j. polskiego? Jaki jest próg zdawalności?

Jak oceniana jest matura ustna z języka polskiego?

Egzaminatorzy biorą pod uwagę całość odpowiedzi. Ważne jest nie tylko to, co zdający mówi, ale jak to robi i jakiego języka używa. Wszystko to zestawione jest z elementami komunikacji niewerbalnej, takimi jak: mimika, gesty i cała mowa ciała.