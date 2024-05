Matura 2024. Język polski. ARKUSZE CKE + ZADANIA. Nowa formuła 2023

Matura z j. polskiego to dopiero początek. Terminy egzaminów

Matura z języka polskiego w części pisemnej na poziomie podstawowym otworzyła sesję egzaminów w terminie głównym. Egzaminy w części pisemnej potrwają do piątku 25 maja. Matury ustne - do których abiturienci są zobowiązani przystąpić - odbędą się natomiast zgodnie z harmonogramem ustalonym przez szkolne zespoły egzaminacyjne w dniach 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja 2024.