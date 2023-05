Matura 2023. Artystka zaśpiewała "Inwokację" życząc maturzystom powodzenia

Matura 2023 z polskiego. Niezwykłe życzenia

"Litwo, ojczyzno moja! Ty jesteś jak zdrowie" - to początek "Inwokacji" Adama Mickiewicza, a także początek niezwykłych życzeń dla maturzystów, które Sanah opublikowała na profilu na TikToku. To również odpowiedź na prośby fanów, którzy chcieli usłyszeć adaptację dzieła polskiego wieszcza w wykonaniu artystki. Wideo do 4 maja, a więc początku matur zostało odtworzone w serwisie ponad 600 tysięcy razy.