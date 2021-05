Matura 2021. Przecieki z języka polskiego? Na te lektury warto zwrócić uwagę

Sen z powiek maturzystów spędzać może widmo rozprawki pisanej na podstawie "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza. Od momentu pojawienia się tej pozycji w grupie lektur obowiązkowych jest to stała zmora zdających. Gdyby stworzyć skalę punktową oceniającą trudność w interpretacji, dzieło Gombrowicza miało by prawdopodobnie jedną z najwyższych ocen.

Matura 2021 przecieki nie byłyby niczym dobrym

Na kilkanaście godzin przed rozpoczęciem egzaminu maturzyści szukają informacji na temat ewentualnych przecieków. Przestrzegamy jednak, że ewentualny wcześniejszy wgląd do arkusza mógłby nieść ze sobą poważne konsekwencje. W najgorszym przypadku mogłoby dojść do unieważnienia egzaminu i konieczności podejścia do niego w innym terminie.