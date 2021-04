Matura 2021 pod znakiem zapytania. Padła ważna deklaracja z Ministerstwa Zdrowia

Czy to oznacza, że matury zostaną przeprowadzone w normalnym terminie? - Najprawdopodobniej tak, ale przeciągnę tę decyzję na przyszły tydzień - powiedział minister.

Przypomnijmy, w środę minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił, że rząd zdecydował, by obostrzenia nałożone 27 marca zostaną utrzymane do niedzieli 18 kwietnia. Wcześniej informowano, że lockdown potrwa do 9 kwietnia. Nauczanie odbywa się zdalnie, zamknięte są również przedszkola i żłobki.