Matura 2021. Są wyniki, ile osób zdało? Jak sprawdzić wyniki egzaminów?

- Jest jeden wielki smutek. Tak źle nie było u nas nigdy. Polski to przedmiot, który co roku zdawali prawie wszyscy. I jak to się ma do zapowiedzi, że ze względu na zdalne nauczanie, tegoroczna matura miała być 20 proc. łatwiejsza? - powiedział w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" dyrektor jednego z krakowskich liceów.