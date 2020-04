Matura 2020. Znamy terminy egzaminów. Maturzyści: cieszymy się, ale co z naszym bezpieczeństwem?

Kiedy matura 2020? Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski ogłosił terminy. Matury mają rozpocząć się 8 czerwca. Maturzyści cieszą się, że poznali daty, ale mają duże obawy co do tego, czy na pewno matura odbędzie się w czerwcu. Zauważają też, że nie wiedzą, co ministerstwo planuje, by zapewnić im maksymalne bezpieczeństwo podczas pisania egzaminów.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Kiedy matura 2020? Znamy terminy. Matura ustna została odwołana. Maturzyści są zadowoleni, ale mają obawy dotyczace procedur (Getty Images, Fot: BSR Agency)