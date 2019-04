Matura 2019: Zapoznaj się z harmonogramem matur i sprawdź, ile trzeba mieć procent, aby dać je zdać

Matura 2019 zbliża się wielkimi krokami. Zobacz, kiedy dokładnie rozpoczynają się egzaminy maturalne z danych przedmiotów i ile procent trzeba uzyskać, żeby je zdać. Podaliśmy dokładny harmonogram

Matura 2019 – kiedy zaczyna się egzamin maturalny?

Egzaminy maturalne rozpoczną się wraz z nadejściem maja i będą trwać niemalże przez cały miesiąc. W tym okresie uczniowie zmierzą się z egzaminami na poziomie podstawowych, przynajmniej jednym egzaminie na poziomie rozszerzonym oraz egzaminami ustnymi. Żeby podejść do matury 2019 z CKE , należało odpowiednio wcześniej (najpóźniej do 7 lutego 2019) złożyć specjalne deklaracje. Poniżej opublikowaliśmy szczegółowy harmonogram matur 2019.

Matura 2019 – ile trzeba mieć procent, aby ją zaliczyć?

Powszechnie wiadomo, że próg zdawalności matur w 2019 roku, przedstawia się identycznie jak w ubiegłych latach. Aby zdać maturę, należy uzyskać przynajmniej 30% z możliwych do zdobycia punktów z określonych przedmiotów. W praktyce oznacza to, że maturzyści, którzy uzyskają poniżej 30%, nie zaliczą egzaminu. Ten warunek obowiązuje w przypadku wszystkich przedmiotów, do których podejdziemy na egzaminie dojrzałości, czyli języka polskiego, wybranego języka obcego na poziomie podstawowym (forma ustna i pisemna) oraz matematyki. Wykluczone z tego natomiast dodatkowe przedmioty maturalne. Należy zaznaczyć, że każdy uczeń jest również zobowiązany do napisania matury z przynajmniej jednego przedmiotu rozszerzonego. W odróżnieniu od matur na poziomie podstawowym, aby zaliczyć maturę rozszerzoną, należy jedynie podejść do testu. Nawet jeżeli otrzymamy z niego mniej niż 30%, egzamin zostanie zaliczony.