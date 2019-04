Matura 2019. Uczennica boi się o swoją przyszłość. "Grozi mi wykształcenie gimnazjalne"

- Przez nauczycieli grozi mi wykształcenie gimnazjalne. Miałam plany, a nic z tego nie będzie - mówi Wirtualnej Polsce tegoroczna maturzystka. Uczennica nie popiera strajku nauczycieli. - Nauczycielu, czy ty masz w ogóle sumienie? - pyta.

- Jak nie dostanę świadectwa ukończenia szkoły, będę miała tylko wykształcenie gimnazjalne. Nie będę mogła przez to pójść na staż do salonu fryzjerskiego, który już dawno miałam zaplanowany - wyznaje dziewczyna.

- To taki zawód, że cały czas trzeba go praktykować. Uczyłam się tego cztery lata w szkole. Wiążę z tym zawodem przyszłość. Nie rozumiem, dlaczego mam z tego rezygnować, nie z własnej winy i woli. Moje kwalifikacje będą się cofać. Przez rok będę zawieszona w próżni - opowiada uczennica.

Bez ocen, bez klasyfikacji, bez matury

W szkole, do której chodzi, nauczyciele nie wystawili jeszcze ocen końcowych maturzystom. Jeżeli nie zrobią tego do 26 kwietnia i do tego czasu nie zbierze się rada pedagogiczna, uczniowie nie będą mogli podejść do matury 6 maja.