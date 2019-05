Matura 2019: Sprawdź, jakie są terminy CKE. Podajemy dokładny harmonogram egzaminu maturalnego

Matura 2019: Zobacz, jakie są oficjalne terminy CKE. Język polski, matematyka, języki obce. Znamy cały harmonogram egzaminu maturalnego.

Matura 2019 – terminy CKE

Do egzaminu dojrzałości maturzyści podejdą zaraz po długim weekendzie majowym. Na początku zmierzą się zapowiedzianą na 6 maja maturą z języka polskiego, a dzień później, 7 maja, podejdą do testów z matematyki. Matury ustne z języków polskiego, łemkowskiego, kaszubskiego oraz języków mniejszości narodowych będą odbywać się w dniach od 9 do 22 maja, natomiast egzaminy ustne z języków nowożytnych od 6 do 25 maja. Przypominamy, że próg zdawalności matur wynosi 30% (wyjątek stanowią testy na poziomie rozszerzonym). Maturzyści, którzy nie zdadzą egzaminu z jednego przedmiotu w części ustnej lub pisemnej, otrzymają możliwość podejścia do matury poprawkowej, która odbędzie się w 20 sierpnia 2019 (część pisemna) oraz w dniach od 20 do 21 sierpnia 2019 (część ustna – język polski, język mniejszości narodowych, języki obce nowożytne).