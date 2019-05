Matura 2019 – Harmonogram egzaminów maturalnych. Matematyka, język angielski, biologia, historia i inne. Zapoznaj się z terminami

Matura 2019 – Harmonogram egzaminów maturalnych. Matura rozpoczęła się w poniedziałek, 6 maja. Przed maturzystami jeszcze egzamin z matematyki (poziom rozszerzony), angielskiego i innych języków obcych, historii, wosu oraz biologii. Zapoznaj się z dokładnymi terminami.

Egzaminy maturalne rozpoczęły się w poniedziałek, 6 maja. W pierwszej kolejności uczniowie sprawdzili swoją wiedzę z języka polskiego (poziom rozszerzony i podstawowy), a następnego dnia podeszli do matur z matematyki (poziom podstawowy). Powszechnie wiadomo, że absolwenci podczas matur muszą przystąpić do dwóch egzaminów w części ustnej oraz czterech w części pisemnej. Aby zaliczyć egzamin należy uzyskać minimum 30 proc. ze wszystkich punktów z danego testu na poziomie podstawowym. Ponadto uczniowie muszą napisać także egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. W tym wypadku nie określono jednak konkretnego progu zaliczenia.

Matura – harmonogram egzaminów maturalnych

Należy zaznaczyć, że maturzyści, którzy otrzymają zgodę dyrektora OKE na przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowy, będą mogli to uczynić w dniach od 3 do 8 czerwca (matura ustna), z kolei część pisemną będą mogli zdawać w terminie od 3 do 19 czerwca.