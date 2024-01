Matki Boskiej Gromnicznej 2024. Kiedy Ofiarowanie Pańskie? Czy to dzień wolny?

Święto Ofiarowania Pańskiego, nazywane Matki Bożej Gromnicznej jest uroczystością, która w polskiej tradycji kończy okres Bożego Narodzenia. Święto to jest obchodzone na pamiątkę przyniesienia przez Maryję Jezusa do świątyni jerozolimskiej. Kiedy wypada Matki Boskiej Gromnicznej? Czy to święto nakazane?