Koniec poszukiwań 11-latki. Zadziwiające zachowanie matki

Zaginięcie Kornelii. Dzień po dniu

"8 lutego tego roku decyzją sądu rodzinnego małoletnia trafiła do rodzinnego domu dziecka, aby zapewnić jej właściwą opiekę. Miesiąc później, 9 marca, nastolatka samowolnie, bez wiedzy opiekunów, oddaliła się z miejsca zamieszkania i wyjechała do Poznania. Następnego dnia, 10 marca, po raz kolejny, bez wiedzy i zgody opiekunów, oddaliła się spod szkoły, do której została przez nich odwieziona" - czytamy w komunikacie śremskiej policji.