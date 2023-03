Ciało w rzece. Policja wyjaśnia tajemnicę śmierci 30-latka

Z relacji kolegów Patryka wynikało, że 30-latek spędzał z nimi sobotni wieczór, ale około północy z nieznanych przyczyn nie wpuszczono go razem z nimi do klubu, znajdującego się przy ul. Prostej 38 w Olsztynie. Znajomi mężczyzny weszli do środka, a gdy po chwili wyszli, Patryka już nigdzie nie było. W dodatku telefon mężczyzny był nieaktywny.