Mateusz Morawiecki z wotum zaufania. Burza w sieci po głosowaniu

Rząd Mateusza Morawieckiego zyskał wotum zaufania. Pojawiają się pierwsze komentarze po wydarzeniach w Sejmie. Jedni wskazują na to, że wynik głosowania był do przewidzenia, inni zwracają uwagę na to, że doszło do klęski opozycji. Pojawiły się też porównania premiera do Beaty Szydło.

Sejm. Mateusz Morawiecki z bukietem kwiatów po głosowaniu ws. wotum zaufania (PAP)