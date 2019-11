Mateusz Morawiecki wybrał kierownictwo KPRM

Znamy nazwiska członków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Premier powołał Piotra Müllera na rzecznika rządu, Michała Dworczyka na szefa KPRM, Krzysztofa Kubowa na szefa gabinetu politycznego premiera i Łukasza Schreibera na szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów.

- Jesteśmy w miejscu, gdzie możemy usprawnić działanie rządu. To ogromne zadanie, które spoczywa na naszych barkach. To jest to, czego obywatele od nas oczekują - mówił premier po wręczeniu nominacji. - Chcemy, by państwo było przyjazną instytucją dla obywateli. Bardzo wielka odpowiedzialność spoczywa na barkach panów ministrów. Liczę na jeszcze więcej dobrej pracy kolejnych miesiącach - dodał.