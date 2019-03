Mateusz Morawiecki w nowym klipie rządu. Mówi o "Polsce marzeń"

- Chcę być premierem wszystkich Polaków, który dba o Polaków i z myślą o wszystkich Polakach przygotowaliśmy nową piątkę, nasz nowy program - mówi w najnowszym spocie premier Mateusz Morawiecki.

- Chcę być premierem wszystkich Polaków, który dba o Polaków i z myślą o wszystkich Polakach przygotowaliśmy nową piątkę, nasz nowy program. Po pierwsze, program zwiększenia mobilności. Drugi punkt to emerytura plus. Następnym projektem 500+ na każde dziecko. Czwarty punkt jest szczególnie dla młodych. Dla wszystkich, którzy będą na umowach o pracę, na umowę zlecenie chcemy żeby podatek PIT wynosił zero. Na wszystkie ważne projekty społeczne, rozwojowe, cywilizacyjne, gospodarcze mamy środki. Nasza nowa piątka ma temu służyć, a nasza wiarygodność jest fundamentem realizacji tej piątki. Dziękuję wszystkim rodakom za zaufanie i wierzę, że z tą nową piątką będziemy tworzyć razem Polskę, która będzie Polską naszych marzeń - mówi premier klipie opublikowanym przez KPRM.