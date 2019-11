Mateusz Morawiecki spotkał się z przyszłym szefem RE. "Nowe otwarcie"

Zakończyło się spotkanie Mateusza Morawieckiego i przewodniczącego elekta Rady Europejskiej Charlesa Michela. Premier ocenił je jako obiecujące. Powiedział, na czym im obu zależy najbardziej.

Mateusz Morawiecki spotkał się z przyszłym przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem w Warszawie. Rozmowę przeprowadzono we wtorek po południu.

W ocenie premiera przyjazd europejskiego urzędnika do Polski to sygnał, że obaj będą "starali się pozyskiwać jak najwięcej nawzajem informacji po to, żeby móc wypracować kompromis". Podkreślił, że zbliżające się negocjacje mogą okazać się trudne, więc "nowe otwarcie, nowe podejście w nowych czasach, jakie Charles Michel zaprezentował" jest cenne.