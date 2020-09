Mateusz Morawiecki reaguje po brutalnej napaści na policjantów. Przepisy zostaną zaostrzone

- Doszło do bardzo niedobrego i absolutnie nieakceptowanego zajścia - powiedział podczas konferencji w MSWiA Mateusz Morawiecki. Premier uznał, że pobicie funkcjonariuszy, do którego doszło, w Pastuchowie było wyjątkowo "brutalne".

Morawiecki odniósł się do bezpieczeństwa w Polsce w latach '90. - Wymuszenia, gwałty, haracze, to był dzień powszedni - uznał. I podkreślił, że "kadencja po kadencji" policja działała coraz skutecznej. - Dziś to policja cieszy się zaufaniem ok. 80 proc. społeczeństwa - podkreślił.