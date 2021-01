Mateusz Morawiecki przestanie być premierem? Ekspert komentuje: "Czeka na swój los"

Niedawno w mediach pojawiły się doniesienia, jakoby Mateusz Morawiecki mógł wkrótce przestać pełnić funkcję szefa polskiego rządu. Plany co do odwołania premiera ma ponoć sam prezes PiS. - Los Morawieckiego zależy tak naprawdę przede wszystkim od decyzji Jarosława Kaczyńskiego. To nie jest premier samodzielny, tak jak powinno być w normalnej demokracji, że jest jakaś partia i jej lider zostaje premierem. Kaczyński złamał jedną z oczywistych reguł demokracji. Morawiecki czeka na swój los - stwierdził w programie WP "Newsroom" prof. Antoni Dudek. Politolog i historyk UKSW uważa, jednak, że do ewentualnej zmiany na stanowisku premiera nie dojdzie prędko. - W moim przekonaniu zostaniemy z premierem Morawieckim naprawdę długo, nawet do wyborów parlamentarnych - pytanie czy terminowych, czy przedterminowych - zastanawiał się ekspert.

