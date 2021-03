Mateusz Morawiecki przeprosił za błędy. Wymowny komentarz Leszka Millera

Gościem programu "Tłit" Wirtualnej Polski był Leszek Miller. Były premier skomentował przeprosiny Mateusza Morawieckiego. - Ja witam to z uznaniem, że pan premier Morawiecki, który wyspecjalizował się w takiej często dosyć prymitywnej, pozytywnej propagandzie swojego rządu, przynajmniej raz na jakiś czas jest w stanie samokrytycznie spojrzeć i przeprosić obywateli - powiedział europoseł. - Jeszcze piękniej byłoby, gdyby opinia publiczna dowiedziała się, że pan premier osobiście się stara wyjaśnić te wszystkie ciemne afery - dodał gość Wirtualnej Polski i zaznaczył, że ma na myśli m.in. kupno respiratorów i maseczek oraz zmarnowane pieniądze, którymi dysponował minister zdrowia. - To nie może być tak, że to się rozmyje - dodał rozmówca Patrycjusza Wyżygi. Leszek Miller na komentarz, że do wyjaśnienia tych spraw premier skierował m.in. Zbigniewa Ziobro i jego prokuratorów, stwierdził, że on w takim razie "traci wszelką nadzieję, że cokolwiek zostanie wyjaśnione".

