Mateusz Morawiecki prezydentem? Enigmatyczna odpowiedź rzecznika rządu

Jarosław Kaczyński w ostatnim wywiadzie ujawnił, że przed pandemią koronawirusa zamierzał podać się do dymisji. Czy politycy młodszego pokolenia czekają na ten ruch? - Odpowiada mi obecna sytuacja, skupiamy się teraz na tym, żeby zrealizować Polski Ład, to najbliższe dwa lata - komentował w programie "Tłit" Piotr Mueller. Podczas wywiadu rzecznik rządu komentował ostatnie doniesienia o tym, że premier w 2025 roku mógłby walczyć o prezydenturę. - Skupiamy się na pracy rządowej, nie wiem czy Mateusz Morawiecki chce kandydować (…). Szef rządu zawsze może liczyć na moje wsparcie. Jest bardzo dobrym premierem, a czy byłby dobry prezydentem? Ocenilibyśmy to dopiero, gdyby nim był, to jest osoba, która nadaje się do ważnych pełnienia ważnych funkcji publicznych - odparł enigmatycznie Mueller.

