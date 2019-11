Mateusz Morawiecki powołał wojewodów. Wśród nich były minister zdrowia

Premier Mateusz Morawiecki powołał Lecha Sprawkę na wojewodę lubelskiego, Tobiasza Bocheńskiego na wojewodę łódzkiego, Konstantego Radziwiłła na wojewodę mazowieckiego oraz Łukasza Mikołajczyka na wojewodę wielkopolskiego.

- Wojewodowie są nie tylko oczami, uszami rządu, ale są również głową, rękami. Patrzą na to, co dzieje się dobrze, poprawiają to, żeby było jeszcze lepiej, ale także usprawniają. Działają w okolicznościach klęsk żywiołowych pełnią niezwykle kluczową funkcję - oświadczył premier podczas uroczystości wręczenia nominacji.