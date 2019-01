Mateusz Morawiecki oskarża KE. Mocne słowa w "Financial Times"

Mateusz Morawiecki skrytykował w rozmowie z brytyjskim dziennikiem "Financial Times" działania KE ws. reform sądownictwa w Polsce. Stwierdził, że niewycofanie sprawy Polski z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pokaże, że unijni urzędnicy wykorzystują spór z Warszawą do celów politycznych.

W ocenie Morawieckiego reformy systemu sprawiedliwości - uznawane przez krytyków "za atak na niezależność sądownictwa" - są konieczne, by "wykorzenić ostatnie komunistyczne pozostałości w Polsce". "Tak jak każde państwo ma swoje wyzwania, tak my mamy nasze wyzwania, w tym sądownictwo, które nie było reformowane przez ostatnie 30 lat" - tłumaczył w rozmowie z "FT".

Morawiecki porównał kontrowersje wokół polskich reform do ostatnich zmagań prezydenta Francji Emmanuela Macrona z ruchem "żółtych kamizelek". Stwierdził, że "nie powiedziałby, że Francja ma problem z rządami prawa", ale jednocześnie zasugerował, że gdyby do takich "brutalnych interwencji" służb bezpieczeństwa jak we Francji doszło w Polsce, to spotkałoby się to z krytyką "Brukseli, Berlina i może Paryża".