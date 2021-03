Mateusz Morawiecki ogłosił zmiany w szczepieniach. Profesor Sieroń skomentowała

Narodowy Program Szczepień przyspiesza. Premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że do końca sierpnia uda się zaszczepić wszystkie chętne osoby. - Mam nadzieję, że ten plan się powiedzie. Może nie w 100 procentach, bo to plan optymalny, ale w dużym odsetku - komentowała na gorąco w programie "Newsroom" WP prof. Karolina Sieroń. Lekarka ostrzegła jednocześnie, że pod koniec sierpnia nie będzie można powiedzieć o końcu pandemii. - Pojawiają się opinie, że po przyjęciu drugiej dawki nie jesteśmy bezpieczni a bezpieczniejsi (...). To, że ktoś jest ozdrowieńcem, nie znaczy że jest bezpieczny i nie ma gwarancji, że ponownie nie zachoruje. Wiemy, że są reinfenkcje - zwracała uwagę prof. Sieroń.

