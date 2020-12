Mateusz Morawiecki: Oby były to jedyne, a nie pierwsze takie święta

- Nie dopuśćmy do sytuacji, w której ktoś, komu szczepionka może uratować życie w lutym lub marcu, nie doczeka się jej w ogóle, bo w grudniu albo w styczniu stanie się ofiarą rozluźnienia dyscypliny społecznej - stwierdził w orędziu premier Mateusz Morawiecki. Zaapelował do Polaków, by przestrzegali obostrzeń i spędzili święta w kameralnym gronie.

Mateusz Morawiecki: Oby były to jedyne, a nie pierwsze takie święta Źródło: WP