Mateusz Morawiecki o podtopieniach. "Żołnierze pracują nad umocnieniem wałów"

"Jesteśmy w stałym kontakcie z wojewodami z regionów zagrożonych powodzią" - poinformował w sobotę premier Mateusz Morawiecki. Podkreślił, że stan alarmowy Wisły wciąż jest przekroczony w kilku miejscach, ale służby monitorują sytuację.

Fala kulminacyjna na Wiśle już we wtorek ma dojść do Warszawy. Eksperci prognozują, że stan alarmowy w samej stolicy nie powinien zostać przekroczony, ale np. ekipy budujące most Południowy i tak zostały zmuszone do ewakuacji sprzętu i części materiałów.