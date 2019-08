Mateusz Morawiecki o Jarosławie Kaczyńskim. Dobitny komentarz Sławomira Neumanna

Morawiecki stwierdził, że Kaczyński "byłby lepszym premierem". Co na to Sławomir Neumann (PO)? - To poziom wasalizmu PiS aż nieprzyzwoity. Morawiecki będzie... Rozwiń