Mateusz Morawiecki o hejcie. "My reagujemy, opozycja nie"

Premier Mateusz Morawiecki odniósł się do afery hejterskiej w ministerstwie sprawiedliwości. Szef rządu podkreślił, że na wieść o możliwości popełnienia przestępstwa przez sędziego Łukasza Piebiaka, były wiceminister sprawiedliwości został zdymisjonowany. Zdaniem Morawieckiego, opozycja, będąc w podobnej sytuacji, schowała głowę w piasek.

Według medialnych publikacji sędzia Piebiak miał aprobować i inspirować nienawistne komentarze pod adresem swoich kolegów po fachu. Wiceminister sprawiedliwości podał się do dymisji , jednak opozycja uważa, że to za mało. Domaga się również odejścia ministra Zbigniewa Ziobry oraz przeprowadzenia kontroli w resorcie przez NIK.

- W sytuacji, kiedy doszło do odkrycia nieprawidłowości, gdzie w sposób zupełnie naganny, absolutnie naganny pewna grupa posługując się hejtem, oczerniała innych ludzi, to jest absolutnie poza jakimikolwiek standardami, to podjęte zostały decyzje w 24 godziny - powiedział premier.