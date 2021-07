Mateusz Morawiecki nowym wiceprezesem PiS? Jest rekomendacja Kaczyńskiego

- Trwa akcja skierowana przeciwko nam, ponosimy odpowiedzialność za błędy, które tę akcję ułatwiły - stwierdził. Dodał, że "zdarzały się przypadki krzywd, przypadki działań, które bez odpowiednich podstaw prowadziły pewnych ludzi do bardzo poważnego wstrząsu, były wypadki niewłaściwych decyzji personalnych, które prowadziły innych do stanu głębokiej frustracji i bardzo ostrych nerwowych napięć". - Musimy to wszystko naprawić, musimy doprowadzić do tego, by nasza formacja była w tych sprawach bez zarzutu - zaapelował Kaczyński.