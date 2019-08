Mateusz Morawiecki nowym królem Facebooka? "Warto czasem pośmiać się z samego siebie"

Mateusz Morawiecki od ponad tygodnia prowadzi profil w najpopularniejszym portalu społecznościowym. Tyle czasu wystarczyło mu, żeby zaskarbić sobie sympatię internetowych fanów. Premier, świadomy tworzonych z jego udziałem memów, postanowił podzielić się jednym z nich.

Kampania przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi nabiera rozpędu, a politycy ze swoim przekazem próbują trafiać do coraz to nowych grup. Najnowsze trendy zdaje się idealnie wyczuwać Mateusz Morawiecki. W ubiegłym tygodniu polityk założył konto na Facebooku, za pośrednictwem którego kontaktuje się z wyborcami.

- Wiem, że wiele osób na Facebooku czekało, aż do Państwa dołączę. Silne państwo mierzy się nie tylko siłą gospodarki albo siłą rodzin. Silne państwo to też siła argumentów, żywa dyskusja między Polakami, którzy dzięki Facebookowi aktywnie włączają się w umacnianie demokracji nad Wisłą, w budowanie rzetelnego przepływu informacji z regionu do regionu, od osoby do osoby - pisał Mateusz Morawiecki.