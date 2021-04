Mateusz Morawiecki nie do odwołania. Prof. Dudek dokonał analizy

W ostatnich miesiącach niejednokrotnie w mediach przeczytać można było pogłoski, że wkrótce stanowisko premiera stracić może Mateusz Morawiecki. O szanse na potwierdzenie się tych plotek zapytaliśmy prof. Antoniego Dudka. - Zmiana premiera moim zdaniem nie wchodzi w grę z prostego powodu: musiałaby być absolutna pewność, że poprą to wszyscy posłowie Zjednoczonej Prawicy - tłumaczył politolog z UKSW w programie WP "Newsroom", podkreślając, że "jedną z przyczyn tego kryzysu jest to, że Zbigniew Ziobro absolutnie nie akceptuje Morawieckiego". - Ja od dawna uważałem, że jedyna droga do scalenia tego rozpadającego się sojuszu biegnie przez Jarosława Kaczyńskiego. Pozostaje pytanie, czy i za tym kandydatem byłoby 231 głosów w Sejmie. Wiem, że to jest jedyny kandydat, którego byłbym sobie w stanie wyobrazić jako tego, który mógłby skonsolidować Zjednoczoną Prawicę - zaznaczył profesor.

